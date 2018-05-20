Повышение МРЦ на алкоголь: бюджету - деньги, рынку - тень, потребителю - шмурдяк

Правительство снова инициирует повышение минимальных цен на алкоголь. Производители недоумевают о причинах повышения, а в проекте документа ничего не сказано об истинной подоплеке такого шага. И если водочники более-менее спокойно относятся к подобной инициативе, то виноделы прогнозируют катастрофические последствия для отрасли.

МРЦ - чем дальше, тем дороже

Кабинет министров Украины инициирует повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен (МРЦ) на водку и розничных цен на вино. Опубликованным проектом постановления предусматривается, в частности, увеличить минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 17 грн - до 105,5 грн и розничные цены на 20 грн - до 150,5 грн за 1 литр 100% спирта. Таким образом, в розницу бутылка водки 0,5 л. не может стоить дешевле 30,5 грн. Кроме того, предлагается повысить минимальные оптово-отпускные цены на коньяк (бренди) "три звездочки" до 143,1 грн, розничные - до 195 грн за 1 литр 100% спирта, на коньяк (бренди) "четыре звездочки" - до 159,4 грн и 220 грн соответственно, а на коньяк (бренди) "пять звездочек" - до 177,5 грн и 245 грн за 1 литр 100% спирта соответственно.

Не останутся в стороне от повышения и виноделы. Правительство считает, что МРЦ на вина в стеклянной таре емкостью 0,7 литра, а также в другой таре емкостью 1 литр необходимо повысить на 4 грн - до 22 грн. При этом минимальные розничные цены на вина в стеклянной таре емкостью 0,7 и 0,75 предполагается повысить на 3 грн - до 29 грн.

Фактически, алкогольный градус таким образом искусственно подогревают уже второй раз в течение года. Последнее же повышение МРЦ на алкоголь состоялось в августе 2011 года, когда Кабмин повысил МРЦ на водочную продукцию на 45,3% - до 26,1 грн за бутылку 0,5 литра, а на вина и вермуты — на 50% - до 18 грн за бутылку 0,7 литра или другую тару емкостью 1 литр.

Поднимать МРЦ - оснований нет

МРЦ вводились в 2008 году как инструмент защиты легальных производителей, которые не могли в рознице эффективно конкурировать с фальсифицированной продукцией. Посредством МРЦ была очерчена нижняя граница цены и таким образом Правительство своеобразно подвело к единому знаменателю и легальных, и теневых производителей, отобрав у последних единственное преимущество — ценовое. МРЦ рассчитывается, исходя из себестоимость продукции, покупательской способности, динамики рынка.

Водочники недоумевают. По их мнению на сегодня оснований для увеличения МРЦ нет — в условиях падения производства водки и роста теневого рынка такой шаг будет губительным для отрасли. Ведь в 2011 году производство водки упало на 21% и рынок скатился до уровня 2004 года, к тому же увеличилась доля нелегального алкоголя и оценивается в более 30%.

«Когда обсуждают минимальные цены, то обычно речь идет о здоровье нации. Однако когда государство до сих пор эффективно не контролирует теневой рынок, очевидно, что этот аргумент не имеет никакого смысла. Далее возникает вопрос цены продукции на полке. Должен быть свободный рынок. Не в компетенции государства гарантировать минимальный уровень прибыли за бутылку водки 0,5 л. для частного сектора за счет конечных потребителей. Это роль рынка и даже трудно представить, почему до следующих выборов, которые состоятся осенью, украинское государство заинтересовано забрать деньги из карманов потребителей, чтобы больше прибыли отдать владельцам водочного бизнеса. Если бы водочная отрасль находилась в государственной собственности, тогда была бы понятна такая роль государства в обеспечении минимального уровня прибыли. Но в данном случае ситуация другая», - отмечает генеральный директор ООО «Крымская водочная компания» Джонатан Вейл.

По его мнению, потребители пить не перестанут. Более того, только небольшая часть потребителей может себе позволить приобрести субпремиальный продукт, а большая часть населения Украины не получает субпремиальный уровень заработной платы и «если потребители не смогут найти хороший качественный продукт, то они будут искать другие варианты».

Виноделы в панике

И если водочники недоумевают по поводу этой инициативы, то виноделы в панике. По их мнению, это приведет к катастрофическим последствиям для отрасли. По мнению специалистов ассоциации «Виноградари и виноделы Украины» в случае повышения минимальных розничных цен (МРЦ) на вино до 22 грн. рынок вина упадет на 30% и исчезнет винодельческая продукция нижней ценовой категории, которая является наиболее востребованной среди отечественных покупателей: 70% вина, приобретаемого в нашей стране, находится в ценовом сегменте от 18-20 грн за 1 литр.

По мнению директора АВВУ Сергея Михайлечко, как следствие, стоит ожидать незамедлительную переориентацию покупательских предпочтений в пользу нелегальной продукции низкого качества и возрождение массового подпольного самогоноварения.

Также, по мнению экспертов, произойдет усиление тенизации винодельческого рынка за счет резкого снижения количества легальной продукции, а также укрепление позиции импортной продукции на украинском рынке.

В условиях снижения продаж винодельческие предприятия будут вынуждены прибегнуть к сокращению рабочих мест. Для населенных пунктов, где винзаводы являются главным, а иногда и единственным работодателем, это станет настоящим ударом и повлечет за собой сильные социальные волнения.

Эксперты ассоциации заявляют, что МРЦ, действующие на сегодня, экономически обоснованны, даже с учетом увеличения акцизного сбора на 19 копеек, которое состоялось 1 апреля 2012 года. Согласно расчетам специалистов объединения, минимальная цена бутылки вина объемом 0,7 л, в которой учтены средняя стоимость винограда, все затраты по условиям государственного налогообложения (акцизный сбор, НДС), стоимость тары, торговая наценка и т.д., не может превышать 18 грн.

По мнению АВВУ, предложенный Минфином документ отстаивает интересы исключительно лидеров винодельческого рынка, чья продукция входит в рамки высшего ценового сегмента.

Производители не перестают подчеркивать, что МРЦ только тогда будут эффективны, когда государство установит строгий контроль за теневым рынком производства и оборота алкоголя. До этого момента попытка повысить МРЦ приводит только к тому, что просто больше денег забирается из кармана мало-, умеренно- и многопьющих потребителей и перебрасывается в бюджет. "Рикошетит" это не только по самой отрасли. Непродуманная активность государства по "выращиванию" МРЦ вгоняет в землю легально работающих производителей, и не менее настойчиво стимулирует потребителей переходить на "шмурдяк". Вот и попробуйте в цепочке производитель-продавец-потребитель-государство найти самое сильное и самое слабое звено...

Лилия Коваль (УНИАН)