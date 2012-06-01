Nemiroff начал выпуск новой водки

Компания Nemiroff начала выпуск новой водки "Nemiroff Кедровая", сообщили УНИАН в пресс-службе кампании.

Согласно сообщению, рекомендованная стоимость бутылки объемом 0,5 л составляет 32 грн. В ближайшем будущем в продаже появится "Nemiroff Кедровая" в бутылках объемом 0,7 л.

Как сообщал УНИАН, в мае 2011 года компания Nemiroff начала выпуск новой водки Distinct.

Справка УНИАН. Nemiroff Холдинг – один из крупнейших мировых производителей алкоголя. Производственные мощности компании: 2 ликероводочных завода, расположены в городе Немиров (Винницкая область, Украина). Разлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО "Ликероводочный завод "Ярославский" (входит во ФГУП "Росспиртпром"), а также в Республике Беларусь на мощностях Республиканского унитарного предприятия "Минск Кристалл" (входит в структуру концерна "Белгоспищепром").

В структуру холдинга входят Управляющая компания Nemiroff, Украинская водочная компания Nemіroff, Дочернее предприятие (ДП) "Алко Инвест", Торговое представительство Nemіroff в России и Торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).

Ассортиментный портфель продуктов под международным брендом Nemіroff насчитывает 29 позиций. Основные торговые марки - "Украинская медовая с перцем", Nemiroff "Оригинальный", "Украинская березовая особая", Nemiroff Premium и Nemiroff LEX.

В 2011 году Nemiroff сократил объем производства своей продукции на 17,4%, или на 1,294 млн дал по сравнению с 2010 годом до 6,144 млн дал.