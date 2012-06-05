Кабмин изменил порядок формирования фондов поддержки жилищного строительства в селе

Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о порядке формирования и использования средств фондов поддержки индивидуального жилищного строительства в сельской местности.

Текст соответствующего постановления (№480 от 31 мая т.г.) размещен на правительственном портале.

Согласно документу, фонды создаются с целью расширения на соответствующих территориях инвестирования в строительство жилья в селе, удешевления его стоимости, создания благоприятных условий для строительства, реконструкции жилых домов с надворными подсобными помещениями, завершения строительства жилья, сооружения инженерных сетей, подключения их к существующим коммуникациям, а также приобретения незавершенного строительством и готового жилья.

Основным направлением деятельности фондов является предоставление индивидуальным застройщиками долгосрочных (до 20 лет, а молодым и неполным семьям - до 30 лет) кредитов в размерах, определяющихся в соответствии с Правилами предоставления долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам жилья в селе (постановление Кабмина №1597 от 5 октября 1998 г.).

Фонды составляют расчеты потребностей в средствах, которые выделяются на финансирование индивидуального жилищного строительства и подают их для обобщения в Минрегион (ранее - Минагрополитики).

Операции, связанные с использованием бюджетных средств, осуществляются в соответствии с Порядком обслуживания государственного бюджета по расходам и операциям по предоставлению и возврату кредитов, предоставленных за счет средств государственного бюджета, утвержденного в установленном законодательством порядке.

Кредиты предоставляются на возвратной основе с соблюдением основных принципов кредитования (платности, срочности и целевого использования застройщиками).

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