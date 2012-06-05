«Укрспирт» считает, что штрафные санкции АМК угрожают алкогольному рынку Украины

Государственное предприятие «Укрспирт» считает, что штрафные санкции Антимонопольного комитета Украины в размере 200 млн грн, наложенные на компанию, угрожают алкогольному рынку страны. Об этом говорится в сообщении предприятия.

«Предприятие должно констатировать, что такие действия регулирующего органа являются угрожающими не только для самого ГП «Укрспирт», которое выполняет важные функции на алкогольном рынке, но и для государства в целом», - говорится в заявлении «Укрспирта».

Отмечается, что в течение почти двух лет АМК расследовал деятельность ГП «Укрспирт» и концерна «Укрспирт», устанавливая обстоятельства формирования цен на производство спирта в ответ на жалобы Ассоциации «Укрводка» и ЗАО «Оболонь» о том, что, по их мнению, эти предприятия, злоупотребляя своим монопольным положением, необоснованно повышали отпускные цены на спирт.

Принятое в итоге решение Антимонопольного комитета предприятие считает антигосударственным и таким, которое направлено на защиту определенных интересов коммерческих структур (производителей алкогольной продукции), вопреки интересам всего рынка и его социальных функций.

В «Укрспирте» сообщили, что на сегодняшний день средняя отпускная стоимость 1 дал спирта в Украине составляет 143-148 грн (с НДС), тогда как в России цена спирта с НДС за 1 дал составляет 715 руб. (192,34 грн).

«Из цены спирта для производителей водки только 19,5% принадлежит производителю спирта. За эти средства он закупает сырье, энергоносители, платит свои налоги, платит заработную плату работникам , поддерживает производство в тех регионах страны, которые социально и экономически зависят от заводов «Укрспирт». Рентабельность производства спирта составляет 5-10%, а у частных производителей алкогольной продукции превышает 30%», - говорится в заявлении «Укрспирта».

По мнению предприятия, решение АМК откровенно ангажировано и Комитет, встав на сторону частных структур, переводит вопрос социальной ответственности в прибыль частных структур.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Государственное предприятие спиртовой и ликероводочной промышленности «Укрспирт» на 200 млн грн за злоупотребление монопольным положением.

Как установил комитет, в 2010 году концерн принял приказ, которым почти в три раза увеличил размер ежеквартальных отчислений на содержание своего аппарата управления - с 1,4% до 4% чистого дохода производителей этилового спирта от реализации продукции.

В свою очередь, ГП «Укрспирт» установило в условиях договоров комиссии на продажу этилового спирта комиссионное вознаграждение в размере 15%.

Вследствие неправомерных действий предприятий произошел экономически необоснованный рост оптово-отпускных цен на этиловый спирт, основными потребителями которого являются предприятия пищевой промышленности.