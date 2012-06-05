Agroton в первом квартале увеличил чистую прибыль в 2,5 раза

Варшава. Украинская сельскохозяйственная компания Agroton в первом квартале текущего года увеличила чистую прибыль до 17,617 млн долларов с 7,04 млн долларов за первые три месяца прошлого года, сообщила компания в своем отчете во вторник.

Выручка работающей в Восточных областях Украины компании выросла на 50,4% - до 37,489 млн долларов с 24,933 долларов годом ранее.

Компания также сообщила об увеличении EBIDTA на более, чем 115% - до 20,793 млн долларов с 9,644 млн долларов в первом квартале прошлого года.

Валовая маржа снизилась до 48,9 с 50,4% на фоне увеличения маржи EBIDTA до 55,5 с 38,7%.

Основатель и глава правления Agroton Юрий Журавлев отметил, что результаты компании в первом квартале совпали с прогнозами менеджмента, подчеркнув, что руководство ожидает сохранения хороших результатов в текущем году благодаря реализации стратегии развития фирмы.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Agroton получил чистый убыток в размере 2,1 млн долларов по сравнению с чистой прибылью в 15,7 млн долларов в предыдущем году при росте выручки на около 25% - до 122,1 млн долларов.

Справка УНИАН. Созданный в 1992 году Agroton стал публичной компанией в конце прошлого года, продав на Варшавской фондовой бирже 26% своих акций за более чем 50 млн долларов. По последним данным, компания арендует в Луганской и Харьковской областях около 170 тыс. га земли и владеет складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

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