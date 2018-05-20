Украинская пшеница выходит на Чикагскую биржу

Чикагская товарная биржа с 6 июня вводит новый фьючерс — пшеница, FOB, Черное море. Размер контракта составит 5 тыс. бушелей (136 тонн), при этом поставки будут осуществляться в июле, сентябре, декабре, марте и мае. Базовым активом является мукомольная пшеница, которая поставляется на условиях FOB в пять украинских портов: Одесса, Ильичевск, Севастополь, Южный и Николаев, а также в три российских и один румынский порт.

Учитывая прогноз Министерства аграрной политики и продовольствия, согласно которому производство зерна в Украине в текущем году составит 47,2 млн тонн, из которых на экспорт можно будет отправить 22-25 млн тонн зерна, появление нового механизма работы на зерновом рынке имеет для страны огромное значение.

По мнению Президента Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимира Клименко, это очень важное событие для украинского зернового рынка, поскольку появление этого фьючерса позволит установить реальную и прозрачную цену на отечественное зерно. Раньше, до появления этого инструмента, для того, чтобы понять, какая будет цена на FOB в Украине, нужно было высчитывать из цены на бирже транспортные затраты, логистику и т. д., а оценка стоимости в конкретном регионе показывает более реальную цену. «Цена, которая непонятно как формируется и непрозрачная, она всех дезинформирует. Если мы имеем более реальную цену, то все участники рынка выиграют. Потому все, кто работает на зерновом рынке — и производители, и переработчики, и экспортеры, и правительство, для всех очень важно, чтобы мы имели реальную цену, потому что это дает возможность принимать правильные решения и бизнесу, и власти», - отметил В.Клименко.

При этом на уровень цены это не повлияет, так как она будет формироваться так же, как и раньше: мировыми запасами, мировым производством и мировым потреблением.

Старший аналитик Dragon Capital Тамара Левченко согласна, что положительный момент в появлении нового инструмента состоит в том, что он сделает ценообразование более прозрачным и понятным для отечественных производителей и трейдеров, а также для аналитиков, покрывающих деятельность торгующихся на бирже сельхозкомпаний. Кроме того, сельхозкомпании (производители и трейдеры) могут заинтересоваться хеджированием позиций или их торговлей, учитывая отсутствие фьючерсов на сельхозпродукцию в Украине.

По словам начальника аналитического департамента консалтингового агентства ААА Марии Колесник, позитивом этого инструмента является возможность хеджирования рисков для украинских производителей. «Фактически, если спекулянт просто играет на бирже, он может от этого как потерять, так и выиграть. Но если вы производитель, то вы платите определенную, незначительную сумму за то, чтобы зафиксировать ту цену, которая есть на сегодняшний день и которая вас устраивает. А поскольку контракт приближен к украинским реалиям, к украинскому качеству зерна, доставлен к украинским портам, то это ценовой ориентир», - отметила она.

По мнению В.Клименко, еще одним положительным влиянием этого инструмента на зерновой рынок страны будет возможность привлекать кредиты под контракты и реализовывать форвардные контракты, получая деньги под еще не выращенное зерно. «Биржевое ценообразование позволяет производителям зерна получать деньги, кредитные ресурсы либо деньги под форвардные поставки товара. Этот контракт на Чикаго стимулирует форвардные контракты, их станет намного больше, чем сегодня. Биржа показывает цены на год вперед, Украина в этом случае получит более прогнозированную ситуацию», отметил В.Клименко.

Относительно критики, что украинские аграрии не знают английского языка и не знакомы с принципами работы биржи, В.Клименко возражает, что во всем мире для работы на бирже нанимают брокеров. «Поэтому наши сельхозтоваропроизводители вынуждены будут потратиться на брокеров, кто не может потратиться, должен создавать кооперативы, как во всем мире, и брокер будет обслуживать не одного производителя, а всех членов кооператива», - отметил он.

Эксперты подчеркивают, что появление этого контракта на Чикаго еще не говорит о том, что он приживется. О том, пойдет торговля по этому контракту или нет, можно будет судить только через полгода-год. «Если мы увидим, что этот контракт будет торговаться, тогда будет ликвидность, тогда будет цена, на которую можно ориентироваться. Если желающих торговать этим контрактом будет мало, тогда ликвидности не будет и не будет реальной цены. Поэтому говорить о том, что мы победили, сделав контракт на бирже, еще рано», - отметил В.Клименко.

Эксперты отмечают, что не все украинские производители готовы выходить на биржу, поскольку не имеют достаточной информации о механизмах ее работы. Бизнес на сегодня в этом вопрос не достаточно образован, хотя ведущите компании уже сейчас хеджировали свои риски на Чикаго, покупая обычные чикагские фьючерсы, говорят эксперты.

«Тут не только производители будут заинтересованы, но и покупатели украинского зерна со всего мира. Я думаю, покупатели будут в большей степени стимулировать продавцов, но в первый год сказать, что 50% украинских производителей бросятся на биржу — этого не будет. Хорошо бы, чтобы в первые три месяца это было хотя бы 5-10% из объема, который предлагается на рынке зерна. Понятно, что маленький фермер туда не пойдет, но для фермера это будет ориентир, по какой цене он может продавать зерно», - отметила М.Колесник.

Кроме того, эксперты ожидают, что следом за фьючерсом на пшеницу появится фьючерс кукуруза, FOB, Черное море. При этом эксперты считают, что не стоит ожидать появления этого фьючерса в очень скором будущем. «Я думаю, что до тех пор, пока не будет показана ликвидность по пшенице, поднимать вопрос о фьючерсе на кукурузу бессмысленно. Если пшеница пойдет хорошо, тогда можно начинать рассуждать о кукурузе. Если пшеница не пойдет, я думаю, о кукурузе можно будет не рассуждать», - отметил В.Клименко.

Он добавил, что для нормальной работы фьючерса по кукурузе Украине необходимо выращивать достаточные объемы этой культуры и когда будут обеспечены соответствующие объемы производства, может появиться контракт на кукурузу.

Лилия Коваль (УНИАН)