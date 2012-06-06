Украина завершила посев яровых зерновых культур на площади 8,9 млн га

В Украине по состоянию на 6 июня яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 8,9 млн га, что составляет 100% прогноза и на 1,3 млн га больше против соответствующего периода 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Также продолжается сев поздних культур. Кукуруза на зерно посеяна на площадью 4,6 млн га (103% прогноза), просо - на 195 тыс. га (83% прогноза), гречка - на 272 тыс. га (97%), рис - на 26 тыс. га (93%) и сорго - на 170 тыс. га (86%).

Из технических культур сахарная свекла посеяны на площади 483 тыс. га (93%), что на 65 тыс. га меньше показателя 2011 года и вызвано значительными переходящими остатками сахара и снижением цены на него.

Подсолнечник посеян на площади 4,2 млн га (103%). Соя посеяна на 1,3 млн га (102%), что на 237 тыс. га больше против прошлого года. Кукуруза на силос и зеленый корм посеяны на площади 431 тыс. га (92%).

Озимые зерновые культуры сохранились на площадью 6,9 млн га, что составляет 82% от посеянной площади.

Отмечается, что посевная площадь под урожай текущего года составит 27,3 млн га, что на уровне прошлого года. Зерновой клин прогнозируется на площадью 15,9 млн га и на 118 тыс. га больше 2011 г.