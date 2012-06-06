Янукович подписал закон о льготных кредитах сельским застройщикам

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины «О приоритетности социального развития села и агропромышленного комплекса в народном хозяйстве" (относительно предоставления индивидуальным сельским застройщикам государственных льготных кредитов).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон предусматривает, что правительство Украины, местные государственные администрации содействуют развитию индивидуального жилищного строительства в пределах сел и поселков, а также за пределами сел и поселков в обособленных фермерских усадьбах, создают сельским застройщикам (местному населению и гражданам, которые переселяются в сельскую местность на постоянное проживание) льготные условия по обеспечению строительными материалами и оборудованием, предоставлению им услуг и льготных долгосрочных государственных кредитов.

Индивидуальные сельские застройщики пользуются государственным льготным кредитом при условии их проживания (или переселения для постоянного проживания) в сельской местности в пределах сел и поселков, а также за пределами сел и поселков в обособленных фермерских усадьбах и подтверждения ими своей платежеспособности".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 17 мая Верховная Рада Украины при поддержке 257 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, приняла Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О приоритетности социального развития села и агропромышленного комплекса в народном хозяйстве" относительно предоставления индивидуальным сельским застройщикам государственных льготных кредитов.

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