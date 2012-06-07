Цены на молоко и молочные продукты будет регулировать государство

Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" относительно регулирования закупочных цен на молоко.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 293 народных депутата из 413, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предусмотрено отнести молоко и молочные продукты к видам сельскохозяйственной продукции, являющиеся объектами государственного ценового регулирования.

Также устанавливается, что предприятия оптовой и розничной торговли, перерабатывающие предприятия и заготовительные организации, физические лица - предприниматели, осуществляющие заготовительную деятельность, проводят расчеты с поставщиками объектов государственного ценового регулирования в срок не более семи банковских дней со дня получения продукции.

Закон содержит также норму, в соответствии с которой предприятиям оптовой и розничной торговли, перерабатывающим предприятиям, заготовительным предприятиям и организациям, физическим лицам - предпринимателям, осуществляющим заготовительную деятельность, запрещается осуществлять закупку молока и молочных продуктов у поставщиков без заключенных в письменной форме договоров купли-продажи отмеченной продукции.

Физические и юридические лица, виновные в нарушении этой нормы, несут ответственность согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях.

Закон вступает в силу через 90 дней со дня его опубликования.

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