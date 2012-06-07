Аграрии будут терять 500 млн грн ежегодно при госрегулировании цен на молоко - УКАБ

Аграрии будут терять 500 млн грн ежегодно при государственном регулировании цен на молоко. Как отмечают в Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), принятие Закона «О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" (относительно регулирования закупочных цен на молоко) может привести к блокированию закупок молока и снижению цен для его производителей.

Как отметили эксперты УКАБ, во втором чтении в законопроект были внесены поправки об обязательности заключения договора между покупателем молока и его поставщиком. Учитывая наличие более 1,5 млн владельцев молочного скота и частые изменения цены, которые необходимо будет оформлять документально, на практике реализовать нормы закона без увеличения количества посредников будет невозможно.

«Такое решение приведет к появлению большого количества посредников, которые будут продавать молоко на молокоперерабатывающие предприятия по договору и самостоятельно регулировать взаимоотношения с мелкими производителями молока. Учитывая то, что в прошлом году у хозяйств населения было закуплено молока на 5 млрд грн, ежегодно крестьяне потеряют не менее 500 млн грн за счет уплаты единого налога посредниками (5%) и на оплату их услуг (дополнительно не менее 5%). Эта сумма фактически будет оплатой услуг посредников по обеспечению договорных отношений, - отметил генеральный директор УКАБ Владимир Лапа. - Сейчас через посредников приобретается только часть молока, в случае вступления в силу данного закона это станет массовым явлением».

«Мы понимаем усилия народных депутатов относительно необходимости урегулирования взаимоотношений между поставщиками и покупателями молока, однако то, как это сделано, может иметь гораздо более негативное влияние, чем положительное», - отметил он.

В свою очередь президент УКАБ Алекс Лисситса отмечает, что такое псевдосодействие подменяет собой системную работу, направленную на обеспечение большей экономической самостоятельности крестьянских хозяйств.

«Мы с начала обсуждения Налогового кодекса говорим о том, что Украина создала уникальные условия, когда крестьянам продавать молоко (как и другие виды продукции) на неорганизованном рынке гораздо выгоднее, чем по договорным отношениям, даже в рамках кооперации, ведь в последнем случае НДС и налог на доходы физических лиц делают реализацию невыгодной», - подчеркнул президент УКАБ. Он добавил, что законопроекты по развитию кооперации, разработанные Министерством аграрной политики и продовольствия, зарегистрированы народными депутатами, но не рассматриваются Верховной Радой.

В УКАБ надеются, что нормы Закона «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", в частности, обязательность договорных отношений при закупке молока, вступят в силу только после законодательных изменений относительно поддержки развития кооперации и проведенной работы по фактическому созданию достаточного количества кооперативов. В связи с этим, УКАБ намерен обратиться с письмом к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой ветировать данный закон и учесть предложения по предотвращению миллионных потерь поставщиков молока.

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