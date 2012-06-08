«Agrofusion» намерен привлечь у ЕБРР кредит на 20 млн долл.
Холдинг «Agrofusion», производитель томатной пасты, намерен привлечь у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит на 20 млн долл. Об этом сообщается на сайте ЕБРР.
Вопрос о предоставлении кредита будет вынесен на рассмотрение совета директоров ЕБРР 10 июля т.г.
Средства планируется использовать для финансирования капитальных затрат компании, пополнения оборотных средств и т.д.
Справка УНИАН. Группа компаний «Agrofusion» – один из крупнейших производителей томатной пасты в Украине. Производит томатную пасту ТМ «Инагро».
Компания владеет двумя заводами – «Южный» в Херсонской обл. и «Северный» в Николаевской обл. Общая производственная мощность заводов – 300 тыс. тонн в сезон.
Холдинг обрабатывает 12 тыс. га земель.