«Agrofusion» намерен привлечь у ЕБРР кредит на 20 млн долл.

Холдинг «Agrofusion», производитель томатной пасты, намерен привлечь у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит на 20 млн долл. Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

Вопрос о предоставлении кредита будет вынесен на рассмотрение совета директоров ЕБРР 10 июля т.г.

Средства планируется использовать для финансирования капитальных затрат компании, пополнения оборотных средств и т.д.

Справка УНИАН. Группа компаний «Agrofusion» – один из крупнейших производителей томатной пасты в Украине. Производит томатную пасту ТМ «Инагро».

Компания владеет двумя заводами – «Южный» в Херсонской обл. и «Северный» в Николаевской обл. Общая производственная мощность заводов – 300 тыс. тонн в сезон.

Холдинг обрабатывает 12 тыс. га земель.