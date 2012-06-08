Эксперты: валовой сбор зерновых будет на 17-19% ниже прошлогоднего

Валовой сбор зерновых в Украине в 2012 году ожидается на уровне 46-47 млн тонн, что на 17-19% ниже урожая прошлого года ( 56,7 млн тонн). Такие данные УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ)

«Исходя из итоговых площадей, можно спрогнозировать валовой сбор зерновых в 2012 году на уровне 46-47 млн тонн. Что касается подсолнечника, можно ожидать урожай 8-9 млн тонн. Рекордным может быть урожай сои - 2,2-2,5 млн тонн. А вот урожай рапса, вероятно, будет наименьшим за последние 5 лет и составит около 1 млн тонн», - отметил эксперт аграрных рынков УКАБ Роман Сластен.

В ассоциации сообщили, что под урожай зерновых 2012 года в Украине было засеяно 15 млн га, что на 5% меньше, чем в прошлом году. «Особенностью последней посевной кампании были значительные потери озимых в осенне-зимний период. Так, под влиянием засухи и зимних морозов погибло 2 млн га посевов пшеницы, свыше 400 тыс. га ячменя и 360 тыс. га рапса», - констатировал Р.Сластен.

По словам специалиста, необходимость пересева заставила аграриев существенно расширять площади под яровыми культурами. Лидером по увеличению площадей стала кукуруза на зерно, которой по состоянию на конец мая засеяно 4,6 млн га (на 1 млн га больше, чем в прошлом году). Кроме того, ячменем засеяно 2,9 млн га (на 300 тыс. га больше), подсолнечником, по оценкам УКАБ, засеяно около 5 млн га, что на 500 тыс. га больше 2011 года, сои - 1,3 млн га (на 200 тыс. га больше).

Напомним, Украина в 2011 г. собрала 56,7 млн тонн зерна, что на 44,3% больше, чем в 2010 г.

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