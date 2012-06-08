Украина до конца 2013 года не будет импортировать сахар - Азаров

Украина до конца 2013 года не будет использовать квоты по импорту сахара, поскольку самостоятельно сможет обеспечить внутренний рынок этой продукцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня в ходе встречи с учеными-экономистами.

«В 2010-м году мы были вынуждены завезти (сахар – УНИАН), сейчас мы ни в этом не завозили и не планируем завозить и в 2013-м году», - сказал Н.Азаров. При этом он отметил, что в Украине достаточное количество переходящих запасов сахара. При этом премьер-министр подчеркнул, что большой объем переходящих запасов – это, с одной стороны, позитивный фактор, с другой стороны – это приводит к дополнительным тратам для сбережения продукции.

«Переходящие остатки – это и хорошо, и плохо. Вы же понимаете, что такое остатки? 100 тысяч тонн хранить – это надо тратиться на хранение и так далее. Но с точки зрения стабильности ценообразования, низких показателей инфляции – это все работает на плюс», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Украина обязалась перед Всемирной торговой организацией ежегодно устанавливать квоту на импорт тростникового сахара-сырца в объеме 260 тыс. тонн.

Напомним, в конце января Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» обратилась к правительству с просьбой отказаться в текущем году от импорта 260 тыс. тонн сахара по квоте Всемирной торговой организации (ВТО).

Напомним, украинские сахарные заводы в 2011-2012 МГ произвели 2,33 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности внутреннего рынка 1,86 млн тонн. В сезоне 2010-2011 МГ сахарные заводы произвели 1 млн 545 тыс. тонн свекловичного сахара, что на 22% выше показателя сезона 2009 года (1,267 млн тонн).

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