Отмена возврата НДС экспортерам зерна привела к убыткам аграриев в 12 млрд грн – УЗА

Президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко утверждает, что отмена возврата налога на добавленную стоимость экспортерам зерна привела к убыткам аграриев в размере 12 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко заявил журналистам в Севастополе.

«В прошлом году, когда принималось решение Кабинетом министров Украины о том, что нужно отменить возврат НДС экспортерам зерна, тогда все говорили, что это приведет к падению закупочных цен на 20%, мы убеждали правительство (не идти на такой шаг), все равно они это дело сделали. Результат – закупочные цены упали, порядка 12 млрд недополучили производители зерна», - сказал президент Украинской зерновой ассоциации.

В.Клименко добавил, что на сегодняшний день основной проблемой является профессиональная работа правительства в аграрном секторе.

«Почему на химию, металлургию не отменили, а отменили именно сельскохозяйственному сектору? В сельхозсекторе – 42 тысячи фермеров, а в химии один товарищ с известной фамилией, а в металлургии второй товарищ – они лоббируют свои интересы. А здесь 60 тысяч разрозненных товарищей, которые не могут лоббировать свои интересы. Вот в чем вопрос», - сказал он.

При этом В.Клименко выразил надежду, что эта ошибка будет исправлена.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициирует возобновление возмещения НДС экспортерам зерна.