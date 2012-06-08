Янукович назначил Горжеева председателем Госветфитослужбы

Президент Украины Виктор Янукович назначил Владимира Горжеева председателем Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины. Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства. Другим своим указом Президент освободил В.Горжеева от должности первого заместителя председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины. Президент также назначил Ивана Бисюка заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителем аппарата. Другим своим указом Президент освободил И.Бисюка от должности главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

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