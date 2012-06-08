Янукович назначил Горжеева председателем Госветфитослужбы
19:56, 08 июня 2012Агро
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Президент Украины Виктор Янукович назначил Владимира Горжеева председателем Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.
Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.
Другим своим указом Президент освободил В.Горжеева от должности первого заместителя председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.
Президент также назначил Ивана Бисюка заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителем аппарата.
Другим своим указом Президент освободил И.Бисюка от должности главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.
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