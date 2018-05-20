Сезон-2012: на столе украинские овощи и импортные фрукты

Сезон ранних овощей в текущем году начался прежде обычного, но цены на продукцию были более доступными для потребителей.

Эксперты отмечают, что овощами в этом сезоне Украина себя обеспечит сама, а вот фруктами - нет: из-за сильных морозов погибло до 70% урожая персиков и абрикос. Вся надежда на импорт...

Овощной набор

Обилие овощей на прилавках украинцы уже успели оценить. Рекордный урожай прошлого года, остатки которого производители реализовывают до теперешнего времени, и подоспевшая ранняя продукция конкурируют за кошелек потребителя, тем самым сбивая цену друг другу.

«Производители борщевого набора (картофель, капуста, морковь и лук) находятся в патовой ситуации еще с конца сезона прошлого года после того, как получили рекордные урожаи, и встал вопрос, как эту продукцию продать с рентабельностью для себя. Пришел май и ожидания тех, кто надеялся дополнительно заработать в конце сезона, рассчитывая, что цена вырастет, не оправдались: на сегодня практически на весь борщевой набор цена составляет 1 грн/кг», - отмечает эксперт плодоовощного рынка ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Игорь Стрелюк.

По его словам, ухудшает ситуацию и то, что, несмотря на большие остатки овощей борщевого набора старого урожая, мало предприятий сохранили их хорошего качества. Если цены на овощи борщевого набора старого урожая в июне поднимутся, то только на качественную продукцию. «Если сегодня цена на столовую свеклу и капусту составляет около 1 грн., то она поднимется до 1,5 грн., но на качественную продукцию, и поднимется цена для супермаркетов, потому что им требуется для витрины красивая продукция, они будут платить немного дороже за продукцию лучшего качества», - отметил Стрелюк.

Относительно овощей нового сезона, то, по словам эксперта, цены на них падают и достаточно быстрыми темпами. «С 20 мая у нас начался ранний картофель, цена первая была около 18 грн. на опте, для потребителей - 25-30 грн./кг, на сегодня цена - от 4 грн. По капусте: те, кто смогли вырастить ее в период с 10 апреля до 10 мая, те и заработали, они продали ее по 18-20 грн., а на сегодня производители отпускают по цене 1-1,5 грн. за кг», - сказал Стрелюк.

Моркови старого урожая хорошего качества фактически не осталось, и цена на нее будет высокой, впрочем, как и нового урожая. С репчатым луком ситуация такая же, как и с капустой: качественной продукции нет и она практически ничего не стоит.

Молодой урожай лука начнется приблизительно с 10-12 июня, цена будет начинаться с 12-15 грн. за кг, но до конца июня опустится до 4-6 грн. за кг.

Калинка-малинка

В этом году из-за непривычно теплой весны ягодные культуры появились достаточно рано (если раньше первые ягоды появлялись с 15 мая, то в этом году первый урожай лежал на прилавках уже в конце апреля). Первой на стол просилась клубника из тепличных хозяйств, затем с открытого грунта, ее массовый сбор уже подходит к концу, а цена продолжает оставаться достаточно высокой.

Продажа малины традиционно начинается с 15 июня, а в конце месяца - начале июля ягода представлена на прилавках массово. «В прошлом году оптовая цена была около 25-30 грн./кг, а потребителю приходилось платить 40-50 грн. Сегодня погодные условия благоприятные, урожай должен быть большой, а какие будут цены - сложный вопрос, скорее всего, в пределах 25-35 грн. для потребителей», - отметил Стрелюк.

Красной и черной смородины, крыжовника у нас традиционно не очень много и цена на эти ягоды высокая - в среднем 35-40 грн. для потребителя. Очевидно, в текущем году тенденция сохранится.

Ранняя черешня появилась 12-15 мая, именно в этот период она была самая дешевая, т.к. потребители были еще не готовы ее покупать. Сейчас черешня продается по 17-23 грн. за кг. С 15-17 июня начнется пик сбора урожая и цена опустится до 9-10 грн. на опте, а для потребителей - 12-14 грн. Относительно вишни подобная ситуация, обычно она дешевле черешни на 2 грн., поэтому потребители могут рассчитывать на цену в 10-12 грн.

«По персику и абрикосу ситуация была критической - до 70% урожая погибло из-за морозов. Персика и нектарина украинского точно не будет, возможно, где-то в Крыму или у кого-то на даче, но для ритейла не будет. По абрикосу: есть небольшие сады, где часть урожая сохранилась, но немного. Нашего персика и абрикоса фактически не будет», - подчеркнул Стрелюк.

По его словам, подобная ситуация с персиком и нектарином повторяется из года в год, Украина никогда не обеспечивала свое потребление этих позиций исключительно продукцией отечественного производства. Этот год не станет исключением, поэтому на нашем рынке данный товар будет представлен в основном импортом.

Импорт поможет

Поскольку в летний период люди предпочитают покупать ягоды и сезонные фрукты, забывая о таких позициях как цитрус, эксперты прогнозируют дальнейшую продажу импортных яблок и бананов – двух позиций, которые торгуются круглый год, но это будут незначительные объемы. «Цена на яблоко около 10 грн. оптовая, а розничная - от 12 и выше, а на банан — 13-14 грн. и эти цены в ближайшие месяцы сохранятся», - отмечает Стрелюк.

Импорт нектаринов и персиков уже начался, но основной завоз припадает на 15-20 июня. Первая продукция будет традиционно из Турции и Италии, а позже - из Испании. Цена составит около 18-22 грн. на опте, для потребителей - как минимум, 25-30 грн.

Самый дорогой в ценовой категории нектарин - около 22-24 грн., персик - 20-22 грн., на абрикос цена в зависимости от страны происхождения будет от 13 грн. оптовая.

По мнению экспертов, сложившаяся ситуация на рынке овощей закладывает негативные тенденции в отношении будущих сезонов. «Говорить, что ситуация в будущем улучшится, можно только в отношении ранних овощей нового урожая. Но в целом цена будет оставаться очень низкой, что является достаточно негативным фактором относительно будущего урожая. Большое количество овощей и фруктов (фруктов - 70%, овощей - свыше 90%) у нас выращивают частные хозяйства, они могут просто потерять интерес к этой продукции и Украина столкнется с дефицитом. В каком размере он будет, еще рано судить, так как у нас есть возможность завозить продукцию из России, Беларуси и Польши. Поэтому ситуация для производителей - достаточно критическая, а для потребителей - достаточно приятная, правда, это касается нынешнего сезона. Что будет в следующем, покажет время», - отметил аналитик Украинской аграрной конфедерации Денис Рубченко.

Таким образом, в этом сезоне потребитель будет витаминизироваться по доступным ценам, а вот перспективы зависят от финансовой устойчивости производителей...

Лилия Коваль (УНИАН)