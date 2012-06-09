Онищенко об украинском сыре: "опять наступят на те же грабли, сила удара удвоится"

Москва. Роспотребнадзор не выявил серьезных нарушений в работе еще двух украинских сырзаводов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил на пресс-конференции в Москве.

«Сегодня специалисты возвращаются с двух последних заводов. По предварительным разговорам, особых нарушений не нашли», - сказал Г.Онищенко.

При этом он подчеркнул, что украинские лаборатории, которые будут контролировать качество сыров, произведенных в Украине, не прошли соответствующую аккредитацию. «Пока они в этом плане ничего не делают», - сказал Г.Онищенко. «Скорее всего, они наступят опять на те же грабли, причем не одной ногой, а сразу двумя. Сила удара удвоится», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская область), ООО «Гадячсыр» (Полтавская область), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже российская сторона запретила еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Г.Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

После проверки Роспотребнадзор разрешил «Пирятинскому сырзаводу», «Дубномолоко», «Гадячсыр» и «Прометею» поставлять свою продукцию на российский рынок.

5 июня специалисты Роспотребнадзора начали проверку ООО «Лозовский молочный завод» и ЧП «Рось» филиала «Ахтырский сырокомбинат».

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