Завтра на западе и севере Украины ожидаются дожди и грозы

Завтра в западных, северных и Винницкой областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.

На западе местами сильные дожди, в северных областях ночью небольшие, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории Украины без осадков, только в Харьковской области ночью небольшой дождь, в Черкасской и Полтавской областях днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 21°; днем 25-30°, в южной части, центральных и восточных областях до 33°, в большинстве западных областей 22-27°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 18-23°.

В Киевской области в воскресенье ночью ожидается небольшой дождь, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, во время грозы отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°. В Киеве температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

Сегодня температура воды в Черном море 18-21°, вблизи Алушты 13°, Одессы 16°, в Азовском море 22-23°; в Днепре возле Киева 19°.