В Закарпатье объявлено штормовое предупреждение. Возможно повышение уровней воды в реках

Закарпатский областной центр по гидрометеорологии объявил на 11-12 июня в области гидрологическое штормовое предупреждение по поводу сильных осадков и соответственно повышения уровней воды в реках.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Закарпатском областном центре по гидрометеорологии, на протяжении всего понедельника ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

В результате сильных дождей, прошедших в Закарпатье вечером 10 июня, на протяжении 11-12 июня ожидается формирование дождевых паводков. Предусматривается повышение уровня воды на 0,5-1,5 м над уровнями поста. 11-12 июня в нижних течениях Боржавы, Латорицы и на Тисе на участке В.Бычков-Вилок ожидается повышение уровня воды на 1,0-2,0 м.

Также в центре сообщают, что в местах прохождения сильных ливней возможно формирование селей.