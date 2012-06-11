ЕБРР может предоставить агрохолдингу «Нибулон» кредит на 200 млн долл.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассмотрит возможность предоставления одному из крупнейших украинских агрохолдингов «Нибулон» (Николаев) синдицированного кредита в размере 200 млн долл., говорится в сообщении ЕБРР.
Согласно сообщению, кредитные средства планируется использовать для финансирования оборотного капитала агрохолдинга и поддержки осуществления торговых операций.
Также сообщается, что общая стоимость проекта - 486,5 млн долл.
Как уточнили УНИАН в представительстве ЕБРР в Украине, в рамках данного проекта ЕБРР выступит в качестве организатора привлечения синдицированного кредита у ряда коммерческих банков.
При этом, как отметили в представительстве, говорить о том, какой будет доля участия самого ЕБРР в данном кредите, еще рано.
Вопрос о предоставлении кредита будет рассмотрен советом директоров ЕБРР 10 июля.
Справка УНИАН. Агрохолдинг «Нибулон» основан в 1991 году и является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.
Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины, обрабатывает более 70 тыс. гектаров земли. Семь филиалов компании занимаются животноводством. Предприятие имеет собственный флот, мощности хранения зерна в объеме до 420 тыс. тонн и собственный перегрузочный терминал емкостью 133 тыс. тонн.
Агрохолдинг «Нибулон» контролируется украинским бизнесменом Алексеем Вадатурским.