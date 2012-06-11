Industrial Milk Company направит всю прибыль за 2011 год на операционную деятельность

Варшава. Акционеры украинской агропромышленной компании Industrial Milk Company (IMC) на собрании в начале июня решили направить всю прошлогоднюю чистую прибыль в размере около 17,3 млн долларов на операционную деятельность компании и ее дальнейшее развитие, не выплачивая дивидендов собственникам бумаг.

Об этом сказано в сообщении IMС на Варшавской фондовой бирже, которым располагает УНИАН.

Компания сообщила об утверждении всех отчетов за предыдущий год, продлении полномочий ее руководства на следующий год, а также о подтверждении принятого ранее решения о замене исполнительного директора Питера Ли Алексом Лисситсей.

Компания также сообщила об утверждении в качестве ее аудитора зарегистрированной в Люксембурге фирмы Interaudit.

Как сообщал УНИАН, дебютировавшая на Варшавском фондовом рынке в прошлом году Industrial Milk Company в первом квартале текущего года сократила чистую прибыль на 9% до 94 тыс. долларов после ее увеличения в прошлом году на 17% до 17,3 млн долларов.

Справка УНИАН. Компания Industrial Milk Company основана в 2007 году. На начало текущего года арендовала около 60 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях, а также владела хранилищами мощностью 172 тыс. тонн.

По данным на начало июня т.г., 68,2% акций IMC принадлежало Agrovalley Limited, 5,1% - польской Amplico PTE, остальные - free float.