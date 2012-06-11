МФК выделит «Нибулону» кредит до 50 млн долл.

Международная финансовая корпорация (МФК) предоставит одному из крупнейших украинских агрохолдингов «Нибулон» (Николаев) до 50 млн долл. для реализации инвестиционной программы и рефинансирование кредитных линий.

Об этом УНИАН сообщил представитель офиса МФК в Украине.

По информации собеседника агентства, МФК намерена предоставить до 30 млн долл. в виде долгосрочного кредита для реализации инвестиционной программы компании, а также в течение трех лет до 20 млн долл. планируется направить на финансирование оборотных средств для рефинансирования привлеченных кредитных линий на общую сумму до 170 млн долл.

Решение о предоставлении средств было утверждено советом директоров МФК 6 июня т.г.

Предполагается, что остальная часть программы рефинансирования будет финансироваться Европейским банком развития и реконструкции путем выделения прямых и синдицированных кредитов.

По информации МФК, долгосрочный кредит будет частично выделен в 2012-2013 финансовом году на финансирование программы «Нибулона» по строительству элеваторов и речных терминалов.

Как сообщал УНИАН, ЕБРР в понедельник сообщил, что 10 июля намерен рассмотреть вопрос организации синдицированного кредита для «Нибулон» на сумму до 200 млн долл.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Нибулон» основан в 1991 году и является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины, обрабатывает более 70 тыс. гектаров земли. Семь филиалов компании занимаются животноводством. Предприятие имеет собственный флот, мощности хранения зерна в объеме до 420 тыс. тонн и собственный перегрузочный терминал емкостью 133 тыс. тонн.

Агрохолдинг «Нибулон» контролируется украинским бизнесменом Алексеем Вадатурским.