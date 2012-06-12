На комплексе «Агромарс» из-за отключения электроэнергии погибло 100 тыс. голов птицы

15:16, 12 июня 2012
Агро
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На комплексе «Агромарс», одном из крупнейших производителей мяса птицы (Киевская обл.) 10 июня т.г. погибло 100 тыс. голов птицы из-за отключения электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении Главного территориального управления Министерства чрезвычайных ситуаций в Киевской области.

«Из-за отсутствия 10 июня т.г. с 10:00 до 16:00 электроснабжения произошло нарушение технологического процесса, что привело к гибели около 100 тыс. голов птицы», - говорится в сообщении.

Других подробностей происшествия не сообщается.

Справка УНИАН. ООО «Комплекс «Агромарс», один из крупнейших производителей мяса птицы, основан в 1998 году.

Комплекс «Агромарс» является вертикально интегрированной холдинговой компанией, деятельность которой охватывает все этапы производства: от выращивания зерновых культур, изготовления комбикормов, выращивания племенной и бройлерной птицы до переработки мяса и его реализации через собственную франчайзинговую сеть «Гаврилівські курчата».

Главное производство находится в с. Гавриловка, Вышгородского района Киевской области.

Структура ООО «Комплекс «Агромарс» включает Броварской филиал, Кагарлыкский филиал, филиал «Бориспольский экспериментальный комбикормовый завод», филиал «Киевский комбикормовый завод», филиал «Кагарлыкский элеватор», ООО «Курганский бройлер».

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