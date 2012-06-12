Аграрный фонд законтрактовал 2,1 тыс. тонн сухого молока и 812 тонн сливочного масла

Аграрный фонд Украины на сегодня законтрактовал 2,1 тыс. тонн сухого молока и 812 тонн сливочного масла на 76,7 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор Аграрного фонда Игорь Якубович.

«Закупка этой продукции началась 4 мая. В целом Аграрный фонд заключил биржевые соглашения на закупку 2,1 тыс. тонн сухого молока и 812 тонн сливочного масла на общую сумму 76,7 млн грн, из которых оплачено часть биржевых контрактов на сумму 7,01 млн грн», - сказал И.Якубович.

Он отметил, что закупка сухого молока и сливочного масла позволила стабилизировать закупочную цену на молоко у населения.

Он напомнил, что для стабилизации ценовой ситуации на рынке молока и молочных продуктов Аграрный фонд и ведущие молокопереработчики, которые контролируют 70% внутреннего рынка молокопродуктов, 23 апреля т.г. подписали Меморандум о согласованных действиях, согласно которому на протяжении мая-июля Аграрный фонд проведет закупку в государственный интервенционный фонд 5,512 тыс. тонн сливочного масла и 11,806 тыс. тонн сухого молока.