Украина экспортировала уже 20,7 млн тонн зерна

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2011 г. - июнь 2012 г.) по состоянию на 11 июня экспортировала 20,7 млн тонн зерна.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, на внешние рынки было поставлено 5,049 млн тонн пшеницы, в том числе 3,026 млн тонн продовольственной и 2,023 млн тонн фуражной. Экспорт ячменя составил 2,424 млн тонн, кукурузы — 13,088 млн тонн и других культур — 166 тыс. тонн.

Напомним, по оценкам Минагропрода, переходящие запасы зерновых культур на 1 июля 2012 г. могут составить до 11 млн тонн, из них пшеницы - около 7 млн тонн, кукурузы - 2,5 млн тонн, ячменя - 1,2-2 млн тонн.

Как сообщалось, Украина в 2011 г. собрала 56,7 млн тонн зерна, что на 44,3% больше, чем в 2010 году.

Справка УНИАН. Экспорт зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году составил 12,037 млн тонн.

В 2009-2010 МГ Украина экспортировала 21 млн тонн зерна, в 2008-2009 МГ – 24,5 млн тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Чикагской бирже начали торговать украинской пшеницей

Украина может сократить производство зерна на 17%