Аграрный фонд направит 2,6 млрд грн от продажи ОВГЗ на закупки зерна

Аграрный фонд планирует направить 2,6 млрд грн от продажи облигаций внутреннего государственного займа на спотовые и залоговые закупки зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор Аграрного фонда Игорь Якубович.

Он сообщил, что 11 июня правительство приняло решение о выпуске в 2012 году облигаций внутреннего государственного займа для кредитования Аграрного фонда. И.Якубович отметил, что привлеченные средства в сумме 2,6 млрд грн планируется направить на проведение спотовых и залоговых закупок зерна. По его словам, эти средства будут распределены по принципу 50 на 50. «Мы эти средства разделим на две части: на 1,3 млрд грн мы проведем залоговые закупки и на 1,3 млрд грн мы проведем спотовые закупки», - сообщил глава Аграрного фонда.

Кроме того, И.Якубович сообщил, что средства в сумме 2,4 млрд грн, которые не были использованы в 2011 году, будут направлены на окончательный перерасчет авансовых платежей 50%-ных платежей по форвардным контрактам в сумме 150 млн грн, на закупку сливочного масла и сухого молока — 100 млн грн, на погашение кредиторской задолженности за поставленные товары в 2011 г. - 680 млн грн, на уплату следующих 50% за поставленное по форвардным контрактам зерно — 835 млн грн и на закупку товаров — 635 млн грн.

По его словам, на сегодня на счета Аграрного фонда поступило 981 млн грн, в том числе на оплату авансового платежа (50% от суммы контракта) по форвардным контрактам, закупку сливочного масла и сухого молока, частичное погашение задолженности за 2011 год за поставленные товары и на оплату комплекса мер по хранению, перевозке и переработке. «На сегодня мы почти выплатили первую половину аграриям... и в ближайшее время, после того, как аграрии будут сдавать урожай, и переписывать в пользу Аграрного фонда документы, мы будем выплачивать вторую половину по форвардным контрактам», - отметил И.Якубович.

Как сообщал УНИАН, Правительство Украины в 2012 году выпустит облигации внутреннего государственного займа для кредитования Аграрного фонда. Согласно сообщению, будет осуществлен выпуск ОВГЗ в объеме 2,6 млрд грн с последующей передачей средств Аграрному фонду на условиях кредитования. Срок погашения облигаций - до пяти лет.