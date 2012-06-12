Президент подписал госпрограмму развития водного хозяйства

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «Об утверждении Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Парламент утвердил Общегосударственную программу 24 мая. Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Целью программы является определение основных направлений государственной политики в сфере водного хозяйства для удовлетворения потребности населения и отраслей национальной экономики в водных ресурсах, сохранение и воссоздание водных ресурсов, внедрение системы интегрированного управления водными ресурсами по бассейновому принципу, восстановление роли мелиорируемых земель в продовольственном и ресурсном обеспечении государства, оптимизация водопотребления, предотвращение и ликвидация последствий вредного воздействия вод.

Выполнение программы осуществляется двумя этапами.

На первом этапе (до 2016 года) предусматривается определить границы прибрежных защитных полос согласно проектам землеустройства, в первую очередь на водных объектах, которые являются источниками питьевого водоснабжения, и осуществить первоочередные меры по восстановлению и поддержке благоприятного гидрологического режима и экологического состояния малых рек; по строительству и реконструкции групповых водопроводов (очистительных сооружений, магистральных водоводов, разводных сетей), предотвращению возникновения аварийных ситуаций на них и пр..

Также предусмотрено обеспечить централизованным питьевым водоснабжением сельские населенные пункты, которые пользуются привозной водой, и осуществить поиск источников подземных вод для питьевого водоснабжения; восстановить функционирование мелиоративных систем, осуществить реконструкцию и модернизацию их инженерной инфраструктуры, улучшить экологическое состояние орошаемых земель и пр.

На втором этапе (2017-2021 годы) планируется внедрить систему интегрированного управления водными ресурсами по бассейновому принципу путем разработки и выполнения планов управления бассейнами рек, применения экономической модели целевого финансирования мероприятий в бассейнах рек, образования бассейновых советов рек, а также повышения роли существующих и образования новых бассейновых управлений водных ресурсов; реализовать водо- и энергосберегающие технологии, которые обеспечивают повышение функционирования водохозяйственно-мелиоративного комплекса и пр.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов, а также других источников, не запрещенных законом. Объем финансирования определяется ежегодно при составлении проекта закона о государственном бюджете Украины на соответствующий год с учетом реальных возможностей государственного бюджета.

Ориентировочный объем финансирования составляет 46478,46 млн грн, в частности, за счет государственного бюджета - 21029,03 млн, местного бюджета - 9294,23 млн, других источников, не запрещенных законом, - 16155,2 млн, в том числе по направлениям: обеспечение развития мелиорации земель и улучшения экологического состояния орошаемых и осушенных угодий - 30090,49 млн; первоочередное обеспечение централизованным водоснабжением сельских населенных пунктов, которые пользуются привозной водой, - 1668,6 млн; защита сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий от вредного воздействия вод - 1571,48 млн; комплексная противопаводковая защита в бассейнах рек Днестр, Прут и Сирет - 5226,69 млн; комплексная противопаводковая защита в бассейне реки Тиса в Закарпатской области - 1835,2 млн; экологическое оздоровление бассейна реки Днепр и улучшение качества питьевой воды - 6086 млн грн.