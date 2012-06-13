Astarta инвестирует 35 млн долл. в строительство элеватора и завода по переработке сои

Компания Astarta инициирует проект по переработке сои, который предусматривает строительство завода в Полтавской области мощностью 700 тонн сои в сутки, или около 220 тыс. тонн в год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что ежегодный объем производства шрота с высоким содержанием протеина составит до 160 тыс. тонн в год, соевого масла - около 40 тыс. тонн и 9 тыс. тонн гранулированной оболочки. Завод более чем на 60% будет обеспечен собственной соей, которая выращивается агропромхолдином.

Кроме перерабатывающих мощностей, проект предусматривает строительство элеватора на 42 тыс. тонн, а также хранилищ готовой продукции.

Общие инвестиции в проект составят около 35 млн долл. Долгосрочное финансирование проекта будет обеспечено авторитетной международной финансовой организацией. Планируется, что завод начнет работу в 2013 году.

"Данный проект позволит продолжить цикл создания добавленной стоимости, увеличить объемы продаж, усилить диверсификацию бизнеса, а также минимизировать валютные риски благодаря росту объема экспорта. Дополнительным преимуществом проекта является синергия с планируемым производством биогаза на Глобинском сахарном заводе и животноводческим сегментом бизнеса Астарты", - отметил генеральный директор компании Виктор Иванчик.

Справка УНИАН. Astarta Holding N. V. («Астарта-Киев») - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области: ООО "Полтавазернопродукт", ООО "АФ им. Довженко" и ООО "Добробут "; одно в Винницкой области - ООО «Хмельницкое», и одно в Хмельницкой области - ООО "Волочиск-Агро".

Основная деятельность агропромхолдинга заключается в производстве сахара и сопутствующей продукции (меласса и сухой гранулированный жом), выращивании и реализации зерновых и масличных культур, а также мяса и молока.