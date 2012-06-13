Компания TBILVINO выводит на рынок Украины две марки вина

Грузинская винодельческая компания TBILVINO выводит на рынок Украины две торговые марки вина: «Долины Грузии» и «Iveriuli».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, с 2001 года в Украину компания TBILVINO импортирует одноименную торговую марку, продажи которой демонстрируют стабильный интерес рынка к продукции грузинского происхождения.

«ТМ «Долины Грузии» и «Iveriuli» включает в себя по 20 наименование вин, которые пользуются стабильно высоким спросом на международном рынке. Суммарные мировые продажи этих ТМ за 2011 год составили порядка 1,440,000 бутылок. За первый год сотрудничества в Украине компания рассчитывает достичь объема продаж в 90 – 120 тыс. бутылок по каждой ТМ», - отмечают в сообщении.

Справка УНИАН. Компания TBILVINO производит более 78 различных видов вина и включает 4 торговые марки («Tbilvino», «Iveriuli», «Долины Грузии», «Special Reserves»). История винного дома TBILVINO начинается с 1962 года. В настоящее время Тбилисский винодельческий завод JSC TBILVINO, остается крупнейшим производителем вин в Грузии. В настоящее время компания экспортирует 95% своей продукции в 28 стран мира, включая Украину, Казахстан, Белорусь, Азербайджан, Узбекистан, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Германию, Австрию, Францию, Великобританию, Ирландию, Финляндию, Нидерланды, Швецию, Китай, Индию, Сингапур и Канаду.