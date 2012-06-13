Украина 8 июля ожидает инспекцию Россельхознадзора

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины ожидает 8 июля т.г. проведение специалистами Россельхознадзора инспекции украинских предприятий для получения разрешения на экспорт продукции в РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимир Горжеев.

«Есть договоренность с Российской Федерацией о том, что такая инспекция начнется 8 июля», - сказал он.

В.Горжеев отметил, что служба подала заявку на проведение инспектирования 34 предприятий, которые готовы экспортировать также свою продукцию в РФ, в том числе предприятий, производящих мясную, рыбную продукцию и корма. «Мы подали те предприятия, которые проинспектированы специалистами ветеринарной медицины Украины и которые подтвердили то, что эти предприятия отвечают требованиям Российской Федерации», - добавил он.

По словам В. Горжеева, предварительно инспектирование будет длиться две недели.

Он отметил, что на сегодня 74 украинских предприятия экспортируют свою продукцию на территорию РФ, это предприятия по производству молокопродуктов, мясопродуктов, кормов и кормовых добавок.