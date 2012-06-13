Новый гендиректор «Укрспирта» ликвидирует неработающие спиртзаводы

Новый генеральный директор ГП «Укрспирт» Александр Харт намерен провести реформы в отрасли, в том числе ликвидировать неработающие предприятия и навести порядок на действующих. Об этом он сообщил сегодня на представлении коллективу, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По мнению нового руководителя, результатом системных изменений в «Укрспирте» должно стать полное выведение из тени производства спирта и полноценное развитие отрасли.

Представляя коллективу нового гендиректора, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Александр Сень сообщил, что главной задачей нового гендиректора является вывод спиртовой отрасли в ряд ведущих сфер аграрного производства.

«Перед Александром Хартом мы ставим задачу по завершению реформирования спиртовой отрасли и формированию цивилизованных правил игры на рынке спирта. При этом для заместителя гендиректора «Укрспирта» Виктора Панкова основным направлением работы должно стать наращивание производства биоэтанола и наведение порядка в сфере незаконного оборота спирта. Как известно, Виктор Анатольевич - нефтяник с серьезным опытом в отрасли, его работа должна иметь результаты уже в ближайшем будущем», - отметил А.Сень.

Напомним, что ранее А.Харт занимал должность первого заместителя генерального директора по производственно-финансовым вопросам ГП «Укрспирт».

Назначенный заместителем гендиректора ГП «Укрспирт» В. Панков ранее занимал должность заместителя генерального директора по юридическим вопросам и должность генерального директора.

Справка УНИАН. В сферу управления концерна «Укрспирт» входят 92 предприятия, 10 из которых находятся в стадии ликвидации в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №820 от 10 сентября 2008 года, и 6 предприятий не осуществляют хозяйственной деятельности.