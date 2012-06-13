Госветфитослужба инициирует введение обязательной идентификации скота

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины инициирует введение обязательной идентификации скота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Госветфитослужбы Владимир Горжеев.

«На сегодня мы вносим изменения в закон об идентификации в части обязательности идентификации скота, который содержат граждане как для собственного потребления, так и для убоя», - сказал В.Горжеев. По его словам, эти изменения оформлены законопроектом и направлены на согласование в министерства и ведомства. Он выразил надежду, что при нормальном прохождении процедуры согласования этот законопроект через два месяца может быть зарегистрирован в Верховной Раде.

В.Горжеев сообщил, что сегодня в Украине действует закон об идентификации скота, согласно которому, если человек содержит скот для собственного потребления, он не обязан проводить идентификацию этого скота.

По его словам, идентификация всего скота необходима для контроля эпизоотологической ситуации в стране, оперативного реагирования на возможные вспышки заболеваний и гарантирования качества продуктов питания.

На сегодня, по словам В.Горжеева, минимальная стоимость услуг по идентификации составляет 19,8 грн. за голову скота.