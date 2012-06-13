Украина направила России список лабораторий для проверки сыра

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины направила Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) список украинских лабораторий, которые могут проводить исследования для экспорта продукции в Россию.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимир Горжеев.

В.Горжеев сообщил, что Госветфитослужба Украины подала перечень из шести украинских лабораторий, которые могли бы проводить исследование украинской молочной продукции для экспорта в Россию. Ветслужба Украины предоставила характеристики этих лабораторий и РФ должна рассмотреть и на свое усмотрение определить подходящую лабораторию или несколько.

По его словам, на сегодня каждая партия продукции, произведенная на украинских молочных предприятиях, перед тем, как экспортироваться в РФ, проходит исследование в лабораториях РФ, которые выдают разрешение на экспорт.

«На сегодня идет абсолютно нормальный диалог со специалистами Российской Федерации. По моему мнению, идет плановая работа.... есть постепенное движение», - подчеркнул В.Горжеев.

Напомним, 9 июня главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что Роспотребнадзор не выявил серьезных нарушений в работе еще двух украинских сырзаводов.

Он подчеркнул, что украинские лаборатории, которые будут контролировать качество сыров, произведенных в Украине, не прошли соответствующую аккредитацию. «Пока они в этом плане ничего не делают», - сказал Г.Онищенко. «Скорее всего, они наступят опять на те же грабли, причем не одной ногой, а сразу двумя. Сила удара удвоится», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская область), ООО «Гадячсыр» (Полтавская область), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

Постепенно экспорт украинской продукции в РФ возобновляется.

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