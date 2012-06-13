Реализация Astarta проекта по переработке сои снизит валютные риски компании - эксперты

Эксперты считают, что введение Astarta проекта по переработке сои позволит компании снизить валютные риски.

Такое мнение УНИАН сообщила старший аналитик Dragon Capital Тамара Левченко, комментируя намерение компании Astarta инвестировать 35 млн долл. в строительство завода по переработке сои и элеватора.

«Руководство компании рассматривает данный проект в качестве средства уменьшения валютных рисков, поскольку выпускаемая на заводе соевая продукция будет в основном направляться на экспорт», - отмечает Т.Левченко.

Она отметила, что в 2011 г. Astarta собрала 76 тыс. тонн сои, что обеспечило бы загрузку производственных мощностей нового завода на 38%. «Мы ожидаем, что компания увеличит площадь посевов сои в этом и следующем году, в результате чего урожай 2013 г. составит около 130 тыс. тонн и производственные мощности завода смогут быть загружены до 60%», - отметила она. Кроме того, новый завод обеспечит синергию с планируемым производством биогаза на Глобинском сахарном заводе и животноводческим сегментом Astarta.

Отмечается, что до озвучивания этого намерения, эксперты оценивали инвестиции Astarta в 2012 г. в сумме 84 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Astarta инициирует проект по переработке сои, который предусматривает строительство завода в Полтавской области мощностью 700 тонн сои в сутки, или около 220 тыс. тонн в год. Отмечается, что ежегодный объем производства шрота с высоким содержанием протеина составит до 160 тыс. тонн в год, соевого масла - около 40 тыс. тонн и 9 тыс. тонн гранулированной оболочки. Завод более чем на 60% будет обеспечен собственной соей, которая выращивается агропромхолдином. Кроме перерабатывающих мощностей, проект предусматривает строительство элеватора на 42 тыс. тонн, а также хранилищ готовой продукции. Общие инвестиции в проект составят около 35 млн долл.

Справка УНИАН. Astarta Holding N. V. («Астарта-Киев») - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, лидер сахарной и сельскохозяйственной отраслей Украины, объединяющий пять региональных подразделений, три из которых расположены в Полтавской области: ООО "Полтавазернопродукт", ООО "АФ им. Довженко" и ООО "Добробут "; одно в Винницкой области - ООО «Хмельницкое», и одно в Хмельницкой области - ООО "Волочиск-Агро".

Основная деятельность агропромхолдинга заключается в производстве сахара и сопутствующей продукции (меласса и сухой гранулированный жом), выращивании и реализации зерновых и масличных культур, а также мяса и молока.