Производители плодоовощной продукции из-за непогоды потеряют 300 млн грн — эксперты

Убытки производителей плодоовощной продукции из-за непогоды оцениваются в 300 млн грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) со ссылкой на эксперта плодоовощного рынка Игоря Стрелюка.

Сообщается, что ливни и грозы уничтожили более 15 тыс. га овощей и плодово-ягодной продукции в наиболее пострадавших регионах Украины: Закарпатской, Донецкой, Луганской и Одесской областях.

«Основные регионы, которые выращивают плодоовощную продукцию в Украине, от непогоды существенно не пострадали. В целом по стране по состоянию на 13 июня потери плодоовощеводов незначительны и составляют в среднем 5-6%. Больше всего пострадали производители Закарпатской, Донецкой, Луганской и Одесской областей. В этих регионах уничтожено до 20% овощей и плодово-ягодной продукции. По подсчетам экспертов УКАБ, это более 15 тыс. га (общая площадь под овощами в этих регионах составляет более 73 тыс. га)», - сообщил И.Стрелюк.

По словам эксперта, финансовые убытки производителей на сегодня оценить сложно, но исходя из инвестиций в выращивание плодоовощной продукции, потери составляют около 270-300 млн грн.

«Самой большой проблемой стал град, поскольку украинские производители плодоовощной продукции на сегодня практически не имеют возможности защититься от этой непогоды, поскольку только некоторые компании имеют градозащитные сетки. Если говорить о конкретных товарных группах, например, «борщевой набор» и другие овощи, то град может побить только верхнюю часть растения, исходя из этого, вегетация как минимум приостанавливается, и такая продукция как капуста однозначно потеряет товарный вид», - отметил специалист УКАБ.

Что касается ягодной продукции: клубники, малины, смородины, красной смородины и других, сейчас продолжается сезон сбора урожая, и из-за непогоды производители не имеют возможности регулярно собирать урожай. Это вызывает ценовые колебания на рынках, в частности, клубника стоит от 15 грн/кг до 20 грн/кг. Во-вторых, из-за частых дождей портится качество клубники: она становится водянистой и безвкусной, и в-третьих, много ягодной продукции из-за непогоды перезревает и остается в поле.

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