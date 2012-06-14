В Беларуси с июля повышаются акцизы на алкоголь и табак

Минск. С 1 июля в Беларуси будет увеличена стоимость акцизных марок для маркировки алкогольных напитков и табачных изделий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Беларуси.

Так, согласно постановлению Министерства экономики Беларуси от 31 мая 2012 года №46, стоимость акцизной марки для маркировки алкогольных напитков с 1 июля повышается на 47% до 250 белорусских рублей, для маркировки табачных изделий – на 43% до 100 рублей.