«Данон» профинансирует клубничные кооперативы Украины

Группа компаний «Данон» инвестирует 1,9 млн евро до 2014 года в развитие клубничных кооперативов в Украине, говорится в сообщении компании.

Сообщается, что проект «Развитие клубничных кооперативов» реализуется и финансируется партнерами - «Экосистем Фондом Данон», компаниями «Дансорс», «Данон Украина» и Международной благотворительной организацией «Благосостояние общин».

Внедрение первой фазы проекта рассчитано до 2014 года и предусматривает финансирование на общую сумму около 1,9 млн евро.

Цель проекта — помочь минимум 500 владельцам личных крестьянских хозяйств повысить собственные доходы путем объединения их в сельскохозяйственный обслуживающий кооператив (СОК) для производства клубники на основе современных технологий и оптовой продажи через кооператив.

Проект будет выполняться на базе СОК «Лосятинский молочный источник» в с. Лосятин Кременецкого района Тернопольской области, который будет предоставлять своим членам услуги по выращиванию, хранению и сбыту клубники, как на общем поле, так и на собственных участках.

В течение 2012-2014 годов инвестиции будут направлены на постепенное увеличение площадей насаждений клубники до 50 га.

В рамках проекта предусматривается обеспечение кооператива необходимым почвообрабатывающих оборудованием, высокопроизводительной рассадой, оборудованием и производственными мощностями для капельного полива; предусматривается строительство и оснащение камеры для предварительного охлаждения урожая клубники и прочее.

Средства от продажи клубники, накопленные кооперативом, будут использоваться на расширение совместных насаждений, восстановление существующих и репликацию проекта в других общинах.

Большая доля собранного урожая клубники будет закупаться компанией «Данон Украина» и «Дансорс» и поставляться на заводы «Данон» для изготовления натуральных добавок из клубники к молочным продуктам.

Справка УНИАН. Группа компаний «Данон» - один из крупнейших в мире производителей молочных продуктов. Компания «Данон» работает в Украине с 1998 года. С июня 2010 года в результате объединения компаний «Данон» и «Юнимилк», в компанию «Данон-Юнимилк» вошло 3 завода - «Данон-Днепр» (Херсон), «Галактон» (Киев) и «Кремез» (Кременчуг). Компания представляет продукцию ТМ «Актимель», «Активиа», «Растишка», «Даниссимо», «Живинка», «Веселый пастушок», «Биобаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон», «Актуаль», «Смешарики».

С 2010 года в Украине работает международное подразделение социальных бизнес-проектов компании «Данон» - «Экосистем фонд Данон». Его цель в Украине - поддержка и развитие аграрного сектора, в том числе путем прямых инвестиций.

Международная благотворительная организация «Благосостояние общин» (прежнее название «Хейфер Проджект Интернешенл») - неправительственная неприбыльная благотворительная организация, работающая с сельскими общинами для повышения благосостояния сельских семей с учетом защиты окружающей среды. Начиная с 1994 года в Украине начато 70 проектов. Организация относится к сети «Хейфер Интернешенл», основанной в 1944 году в США, которая выполняет проекты в 125 странах мира и оказала помощь более 13,6 млн семей.