Завтра в Украине ожидаются дожди, на востоке сильные ливни

Завтра на Левобережье и в Крыму ожидаются грозовые дожди, днем в восточной части в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории Украины местами небольшие, на западе умеренные кратковременные дожди, местами грозы, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура в западных областях ночью 9-14°, днем 17-22°; в северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 13-18°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 19-24°, днем 27-32°, на востоке до 35°.

В Киевской области в пятницу ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 21-26°. В Киеве температура ночью 15-17°, днем 22-24°.

Сегодня температура воды в Черном море 21-24°, в Азовском море 25-27°, в Днепре возле Киева 21°.