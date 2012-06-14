ГНСУ надеется, что льготы повысят инвестпривлекательность сельского хозяйства

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко надеется, что поддержка аграриев за счет налоговых льгот приведет к повышению инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, об этом он заявил во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Одессе.

Он напомнил, что в рамках специального режима налогообложения сельхозпроизводителям в прошлом году оставили на развитие 13,2 млрд грн начисленных сумм НДС. В текущем году государственная поддержка по этой методике составляет 4,9 млрд грн. Такие преференции имеют 15,7 тыс. налогоплательщиков.

«Государственная поддержка отечественного аграрного сектора за счет налоговых льгот должна получить отдачу в виде реальных инвестиций в развитие инфраструктуры и обновление оборудования, сохранение потенциала земельных ресурсов, на поддержку и развитие украинских сел и их жителей», - отметил А.Клименко.

По его данным, в 2011 году сельхозпроизводители перечислили в бюджет 20,1 млрд грн налогов, что на 3,2 млрд грн больше, чем в 2010 году. В январе-апреле т.г. они уже перечислили в бюджет 5,3 млрд грн.

«Но есть одна проблема - сельхозпроизводителей часто используют в схемах уклонения от налогообложения. Льготные суммы тратятся не по назначению - по нашим подсчетам, не менее 20% «тени» скрывается именно в АПК. И наша общая задача - сделать так, чтобы инвестиции и государственная поддержка были направлены на тех, кто способен воспользоваться этим на пользу государству», - подчеркнул А.Клименко.

Руководитель ГНСУ также выступил с инициативой создания совместной рабочей группы, в которую войдут налоговики и представители Федерации работодателей агропромышленного комплекса и продовольствия Украины. Эксперты этой группы будут работать над улучшением администрирования земельного налога и решением вопросов налогообложения аграрной отрасли.