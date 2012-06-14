Украинские эксперты не видят оснований для введения ограничений экспорта зерна и оценивают возможный объем экспорта в 25 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко.

Он отметил, что в текущем году из-за погодных условий часть посевов озимых зерновых культур погибла, что приведет к снижению ожидаемого урожая зерна. Но, по его мнению, Украина соберет в текущем году не менее 45 млн тонн зерна, а урожай пшеницы будет на 7-8 млн тонн ниже, чем в 2011 году.

«Я не вижу оснований для принятия каких-либо ограничений, потому что мы имеем огромные переходящие остатки. Впервые в истории Украины мы на начало нового сезона будем иметь примерно 12 млн тонн остатков с прошлого сезона», - сказал Л.Козаченко. Он добавил, что эти переходящие остатки позволят после уборки нового урожая иметь свыше 60 млн тонн зерновых. «Это огромное количество, которое даст нам возможность экспортировать не менее 25 млн тонн зерна», - подчеркнул Л.Козаченко.

Относительно объемов продовольственной пшеницы он отметил, что на сегодня запасы этой культуры позволяют обеспечить потребности Украины более чем на полгода, а после уборки нового урожая запасов продпшеницы будет достаточно для обеспечения потребности Украины в течение 14-15 месяцев.

При этом Л.Козаченко не исключил, что ограничения экспорта зерна могут быть введены для резкого снижения цен на продовольствие в преддверии выборов. Он подчеркнул, что «сегодня я не вижу никаких оснований и не слышу среди политиков таких предложений».

В свою очередь, президент Американо-украинского делового совета Морган Вильямс подчеркнул, что по опыту их организации, в Украине ограничения на экспорт зерна принимались ранее без учета наличия зерна для обеспечения потребностей страны. «Из нашего опыта, любые интервенции украинского правительства, любые ограничения, которые украинское правительство применяло относительно рынка зерна, не были связаны с тем, сколько зерна есть для потребностей украинского народа, а всегда были связаны или с политикой, или с наполнением собственных карманов», - сказал М.Вильямс.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод оценивает объемы урожая зерна в Украине в 2012 году на уровне 47,2 млн тонн.

По прогнозам министерства, предложение зерновых в следующем МГ составит 54-60 млн тонн при потребности внутреннего рынка 27,6 млн тонн. Таким образом, экспортный потенциал в следующем сезоне ожидается на уровне 22-25 млн тонн зерна.

Как сообщалось, с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2011 г. - июнь 2012 г.) по состоянию на 11 июня Украина экспортировала 20,7 млн тонн зерна.

В 2011 г. Украина собрала 56,7 млн тонн зерна, что на 44,3% больше, чем в 2010 году.