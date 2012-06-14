УАК прогнозирует выход российской пшеницы на Чикагскую биржу в течение двух-трех недель

Украинская аграрная конфедерация (УАК) прогнозирует выход в течение двух-трех недель российской пшеницы на Чикагскую биржу по контрактам пшеница, FOB, Черное море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве президент УАК Леонид Козаченко.

Он отметил, что на сегодня контракты по этому фьючерсу заключаются, однако без ажиотажа, поскольку этот инструмент новый для украинского рынка. "Я каждый день переписываюсь по электронной почте со специалистами биржи, они верят в этот инструмент. Они понимают проблематику. После того, как здесь побывали, они увидели, что это непросто сделать, поэтому они, на мой взгляд, понимают, что это не быстро", - отметил Л.Козаченко.

Он сообщил, что российская и казахская пшеница пока не торгуется на бирже, однако, по его словам, в ближайшее время такая работа будет проводиться. «Российской (пшеницы — УНИАН) пока нет, но я думаю, что это вопрос ближайших двух-трех недель, и будет и Россия торговать, и Казахстан. Мы работаем над этим», - сообщил Л.Козаченко, добавив, что "сейчас мы ведем очень активную работу с российскими субъектами, чтобы они активнее использовали этот инструмент. И наши представители сейчас находятся в Казахстане, которые убеждают представителей казахского бизнеса использовать это, потому что они активно торгуют через Черноморский регион".

Как сообщал УНИАН, Чикагская биржа с 6 июня ввела новый фьючерс — пшеница, FOB, Черное море.

Размер контракта составит 5 тыс. бушелей (136 тонн), при этом поставки будут осуществляться в июле, сентябре, декабре, марте и мае. Базовым активом является мукомольная пшеница, которая поставляется на условиях FOB в пять украинских портов: Одесса, Ильичевск, Севастополь, Южный и Николаев, а также в три российских и один румынский порт.

Эксперты позитивно оценивают эту новацию, отмечая, что это позволит сформировать реальную цену на украинское зерно.

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