Заместителем гендиректора Аграрного фонда назначен Лавринчук

11:55, 15 июня 2012
Агро
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Заместителем генерального директора Аграрного фонда

назначен Александр Лавринчук, ранее занимавший должность председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ).

Эта информация опубликована на официальном сайте Аграрного фонда.

Напомним, А.Лавринчук возглавлял правление ГПЗКУ с момента ее создания в августе 2010 г.

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