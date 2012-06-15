Заместителем гендиректора Аграрного фонда назначен Лавринчук
11:55, 15 июня 2012Агро
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Заместителем генерального директора Аграрного фонда
назначен Александр Лавринчук, ранее занимавший должность председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ).
Эта информация опубликована на официальном сайте Аграрного фонда.
Напомним, А.Лавринчук возглавлял правление ГПЗКУ с момента ее создания в августе 2010 г.
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