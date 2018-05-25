Чикагская биржа присматривается к зерновому потенциалу Украины

Неделю назад на Чикагской бирже появился новый фьючерс - на пшеницу, Черное море. Большой активности в торговле пока не наблюдается - за неделю были заключены всего 8 контрактов. Эксперты объясняют слабый интерес новизной инструмента и консервативностью аграриев, однако уверены в перспективности новации. Иначе и не может быть, так как рынку предоставляется инструмент торговли с одним из крупнейших мировых регионов по производству зерновых...

Инструмент приживется и будет востребован

Украина, являющаяся одной из важнейших составляющих Черноморского региона, в 2012 году планирует собрать около 47 млн тонн зерна, из которых на экспорт может быть продано около 26 млн тонн.

Начало июня стало для украинского аграрного комплекса знаковым - Чикагская товарная биржа запустила фьючерсную торговлю пшеницей в портах Черного моря. Фьючерсный контракт предусматривает поставку 136 тонн зерна в один из портов Украины (Ильичевск, Одесса, Южный, Севастополь, Николаев), России (Новороссийск, Туапсе, Тамань) и Румынии (Констанца) на Черном море.

Эксперты с большим оптимизмом оценили новацию, отмечая, что данный инструмент позволит сформировать реальную и прозрачную цену на украинское зерно. Однако подчеркивают, что появление этого контракта на Чикаго еще не говорит о том, что он приживется. Пойдет торговля по нему или нет, можно будет судить только через полгода-год.

«Если мы увидим, что этот контракт будет торговаться, тогда будет ликвидность, тогда будет цена, на которую можно ориентироваться. Если желающих торговать этим контрактом будет мало, тогда ликвидности не будет и не будет реальной цены. Поэтому говорить о том, что мы победили, сделав контракт на бирже, еще рано», - отмечает президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко.

Первая неделя не показала большого ажиотажа в торговле по данному фьючерсу - всего было заключено 8 контрактов. Президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко считает, что это связано с консервативностью аграриев. "Мы не ожидали большого ажиотажа, потому что использовать это быстро невозможно. Это очень интеллектуальный продукт, к которому фермерам сложно привыкать, - отметил он. - Я каждый день переписываюсь по электронной почте со специалистами биржи, они верят в этот инструмент. Они понимают проблематику".

Президент Американо-украинского делового совета Морган Вильямс отметил, что оператор американских товарно-сырьевых бирж CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group) заинтересован в причерноморском фьючерсе на пшеницу и не намерен отказываться от него. "Мы можем заверить, что СМЕ Group предана рынку Украины. Руководитель Лео Меламед лично приезжал в страну, встречался с Президентом Януковичем. Это свидетельствует о наличии большого интереса, - сказал Вильямс. - Лео Меламед и другие представители СМЕ Group в последние годы многократно приезжали в Украину, израсходовали много средств на этот процесс, поэтому не собираются отказываться от него ( фьючерса - ред. ). Они и дальше остаются приверженцами идеи, что в Украине это сработает".

Как отмечает Козаченко, пока на бирже представлена только украинская пшеница, но выразил надежду, что в ближайшие недели Россия может принять участие в торгах причерноморским фьючерсом. "Мы ожидаем, что со следующей недели появится на Чикагской бирже российская пшеница. Сейчас мы ведем очень активную работу с российскими субъектами, чтобы они активнее использовали этот инструмент", - сказал он и добавил, что украинские представители ведут аналогичные переговоры с представителями казахского бизнеса.

По мнению директора по развитию независимой брокерской компании Intermarkt Trading Group Вэла Баура, ликвидность черноморского фьючерса может увеличиться через полгода.

В настоящее время фьючерсный контракт на Черноморскую пшеницу находится в стадии становления и развития. «Несмотря на низкую ликвидность и небольшой объем открытого интереса в первую неделю торгов, фьючерсный рынок торговли черноморским зерном будет развиваться и далее», - сказал он.

По прогнозу Баура, ликвидность товарно-сырьевого фьючерса BSW может увеличиться уже через полгода. Главным основанием для этого является увеличение количества участников торгов, а именно – операторов зернового рынка Черноморского региона.

Эксперт считает, что в перспективе фьючерсная торговля черноморским зерном может привести к кардинальным изменениям зернотрейдинга в регионе. В частности, могут измениться принципы и методы реализации закупок зерна, снизиться риски финансовых потерь операторов и увеличиться прибыльность торговых операций, возможно даже изменение структуры участников рынка. Кроме того, использование Черноморского фьючерса совместно с другими биржевыми механизмами может предоставить операторам почти 100% страхование торговых рисков.

Украинская власть также не сомневается в том, что данный инструмент приживется в Украине и будет востребован. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк уже строит довольно оптимистические планы на будущее.

«До конца года планируется запустить ( на Чикагской бирже - ред. ) новый фьючерс на кукурузу, ячмень и, что для нас важно, на подсолнечное масло», - сказал министр. Он также отметил, что в 2013 году в Украине нужно будет создать площадку, интегрированную в мировую биржевую торговлю.

При этом, эксперты отмечают, что именно ручное регулирование рынка, которое так любит применять наше правительство, может помешать внедрению этого механизма. Если Кабмин будет вводить какие-либо искусственные ограничения на зерновом рынке, в том числе запрещать его экспорт, потери по невыполненным контрактам покроют страховой фонд биржи. Однако, такая непрогнозированность может стать причиной отказа Чикагской биржи сотрудничать с Украиной.

Между тем, эксперты надеются, что правительство, понимая все преимущества нового механизма, не будет принимать необоснованных шагов. Тем более, что на сегодня оснований для какого-либо ограничения экспорта зерна нет - рекордные переходящие остатки урожая 2011 года и новый урожай позволят не только наполнить внутренний рынок, но и обеспечить экспорт в объеме 26 млн тонн.

Лилия Коваль (УНИАН)