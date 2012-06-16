В воскресенье будет тепло и без дождей

Завтра, 17 июня, на территории Украины будет тепло и без дождей.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, по данным синоптиков, кратковременные дожди (ночью местами сильные) ожидаются лишь в восточной части; температура ночью 11-16°, днем 21-26°. На остальной территории без осадков; ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на юге до 20°; днем 24-29°, в южной части и западных областях местами 30-32°.

В Киеве и Киевской области в воскресенье будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 11-16°, днем 24-29°; в Киеве ночью 13-15°, днем 26-28°.

Сегодня, 16 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 21-27°; в Днепре возле Киева - 21°.