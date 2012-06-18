В Луганской области из-за града погибли озимые на территории 1 тыс га

В Белокуракинском районе Луганской области из-за ливня и града погибли озимые посевы пшеницы на территории 1 тыс га. Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Луганской облгосадминистрации, стихия уничтожила посевы вчера, 17 июня.

Пострадало частное предприятие сельскохозяйственный производственный филиал (СПФ) «Агро», которому принадлежит данная территория.

18 июня во время выезда специалистов будет определена точная площадь поврежденной озимой пшеницы и определения размера нанесенного материального ущерба.