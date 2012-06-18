Astarta решила не выплачивать дивиденды за 2011 год

Акционеры крупнейшего в Украине производителя сахара компании Astarta, заработавшей в прошлом году 87,530 млн евро, на прошедшем в конце прошлой недели собрании решили не выплачивать дивиденды за 2011 год.

Согласно биржевому сообщению Astarta, которым располагает УНИАН, акционеры уполномочили правление выкупить до 500 тыс. акций компании, или 2% существующего выпуска, по цене не более чем 125 злотых за штуку.

"Выкуп акции должен состояться через брокера на открытом рынке и с целью выполнения обязательств, связанных с долговыми финансовыми инструментами … и/или покупки акций в рамках опциона сотрудниками, или других ассигнований акций сотрудникам компании или группы компании", - сказано в сообщении.

Доверенность акционеров правлению будет действовать в течении 18 месяцев с 14 июня 2012 года.

Акционеры также разрешили правлению выпустить до 10% акций существующей эмиссии, ограничить или отменить связанные с ней права первоочередного выкупа на период до одного года.

Кроме того акционеры утвердили отчеты за прошлый год, сняли ответственность членов правления за принятые решения в прошлом году, уполномочили корпоративного директора Astarta Cергея Контирука принимать решения от имени правления в случаях их отсутствия или невозможности принять решения.

Собственники компании поручили правлению начать переговоры с аудиторскими компаниями Ernst&Young, KPMG, Deloitte, PwC, BDO Consulting, Baker Tilly и Grant Thornton, по результатам которых выбрать аудитора на 2012 год.

Как сообщал УНИАН, Astarta в прошлом году увеличила чистую прибыль на 9,4% - до 87,5 млн евро при почти 40% росте доходов - до около 300 млн евро.

Astarta, которая арендует более 245 тыс. га земли, в прошлом году, по ее данным, заняла 16% рынка производства сахара в Украине.

Акции компании, дебютировавшей в 2006 году на Варшавском фондовом рынке, в начале сегодняшних торгов стоили около 60 злотых за штуку при цене дебюта около 20 злотых и исторического максимума достигнутого в январе прошлого года на уровне 106 злотых.

По данным на 15 июня т.г., 36,99% акций компании принадлежали Albacon Ventures Limited, 25,99% - Aluxes Holding Limited, 37,02 - free float.