Минагропрод направил свыше 1 млн грн на выплату дотаций за содержание молодняка КРС

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины направило 1 млн 45,5 тыс. грн на выплату дотаций за содержание молодняка крупного рогатого скота.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что свыше 1,5 тыс. аграриев подали заявки на получение государственной дотации за содержание и сохранность молодняка крупного рогатого скота. Согласно приказу Министерства аграрной политики и продовольствия, в регионы уже направлено свыше 1 млн грн.

По информации ведомства, в этом году государство предусмотрело около 1 млрд грн дотаций крестьянам за сохранность молодняка крупного рогатого скота: за теленка в возрасте от 3 до 5 месяцев - 250 грн, в возрасте от 6 до 8 месяцев — 500 грн, от 9 до 11 месяцев - 750 грн за голову.

Эти выплаты осуществляются в рамках программы Минагропрода «Государственная поддержка отрасли животноводства». Цель программы - остановить вырезание скота и задать темп для увеличения поголовья, что в результате скажется на увеличении объемов производства молочной продукции.