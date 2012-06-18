В течение этой недели в Украине будет расти уровень пожарной опасности

Из-за повышения температуры в Украине до 30-35 градусов сформировался высокий уровень пожарной опасности, который будет расти в течение текущей недели и охватывать все большую территорию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида.

По его информации, опасность уже возросла на территории южных, частично в центральных областях Украины, а также в Луганской области.

При этом, отметил Н.Кульбида, в дальнейшем в зоне риска окажется весь центр, восток и юг.

В то же время невысокие показатели пожарной опасности в течение недели сохранятся в западных и северных областях Украины.