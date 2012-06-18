Экспорт зерна из Украины в 2012/2013 МГ может составить почти 26 млн т – Минагропрод

Экспорт зерна из Украины в 2012-1013 маркетинговом году (МГ, июль 2012 – июнь 2013) может составить почти 26 млн тонн против 23 млн тонн, ожидаемых по результатам текущего сезона. Такие данные содержатся в разработанном Министерством аграрной политики и продовольствия прогнозном балансе спроса и предложения зерна на новый МГ.

В министерстве отмечают, что несмотря на прогнозируемое уменьшение производства зерна до 47,2 млн тонн в 2012 г. против 56,7 млн тонн в 2011 году, его экспорт в новом МГ вырастет благодаря возросшим переходящим остаткам, которые ожидаются на уровне 12 млн тонн против 6 млн тонн в 2011 г.

По расчетам Минагропрода, экспорт пшеницы в 2012/2013 МГ составит 8,3 млн тонн, в том числе продовольственной – 6,54 млн тонн, ячменя – 1,7 млн тонн и кукурузы – 15 млн тонн.