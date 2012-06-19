Роспотребнадзор подтвердил, что более 90% украинских сыров соответствуют нормам

Роспотребнадзор признал 88 видов украинского сыра соответствующими санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" Роспотребнадзора поступило 107 образцов сыра производства ЧП КФ "Прометей" филиал "Менский Сыр", ООО "Гадячсыр", ЧАО "Пирятинский Сырзавод", ПАО "Дубномолоко", из которых полностью исследованы 91 образец продукции. В результате на 88 образцов выданы экспертные заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам", - отмечают в Роспотребнадзор.

Российская сторона направила в государственную ветеринарную и фитосанитарную службу Украины письмо с просьбой представить полную информацию о деятельности украинских лабораторий, претендующих на проведение исследований сыров для экспорта продукции в Россию. По данным Роспотребнадзора, указанная информация не поступала.

Ранее, 13 июня, государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины направила Роспотребнадзору список из шести украинских лабораторий, которые могут проводить исследования для экспорта продукции в Россию.

Роспотребнадзор в феврале по результатам исследований установил, что в составе сыров украинских производителей ЧП КФ "Прометей", АО "Пирятинский сырзавод", ООО "Гадячсыр", ООО "Лозовской молочный завод, ЧП "Рось"филиал "Ахтырский сырокомбинат", ПАО "Дубномолоко" содержатся растительные жиры, информация о наличии которых не была обозначена на этикетке. Это является нарушением российского техрегламента на молоко и молочную продукцию. В итоге продукты производства этих предприятий попали под запрет для реализации в России.

В середине мая ведомство разрешило четырем украинским заводам вернуться на российский рынок. Речь идет о продукции предприятий "Пирятинский сырзавод", "Дубномолоко", "Гадячсыр" и "Прометей".

В июне специалисты Роспотребнадзора проинспектировали ООО "Лозовской молочный завод"и ЧП "Рось"филиала "Ахтырский сырокомбинат" и не выявили серьезных нарушений в работе предприятий.